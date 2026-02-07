Sofia Goggia ha vissuto un fine settimana tra vittorie e dolore a Cortina. Dopo aver conquistato quattro successi in pista, ha subito un grave incidente che potrebbe mettere a rischio il suo percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa bergamasca, che ha acceso il braciere dei Giochi invernali, ora deve affrontare un momento difficile, tra speranze e incertezze.

Sofia Goggia sarà una delle grandi protagoniste alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver acceso il braciere nella Perla delle Dolomiti, ricoprendo il prestigioso ruolo di ultima tedofora, la fuoriclasse bergamasca andrà a caccia del grande risultato in discesa libera e in superG sulla pista Olympia delle Tofane, uno dei tracciati preferiti dalla Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 e argento di Pechino 2022 in discesa. I precedenti della 33enne a Cortina d’Ampezzo sono un misto di gioie e dolori. Memorabili le quattro vittorie in Coppa del Mondo, tutte in discesa, conquistate nel 2018, 2022, 2023 e 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia, gioie e dolori a Cortina: 4 vittorie, ma anche un grave incidente

La stagione di sci alpino di Sofia Goggia prende il via a St.

