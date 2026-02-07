Sofia Goggia ha passato le ultime settimane tra allenamenti intensi, sessioni di alimentazione accurata e periodi di recupero, lontano dal caos delle competizioni. Si è anche isolata in una baita senza corrente, un modo per concentrarsi e mantenere l’equilibrio mentale prima di affrontare i prossimi obiettivi, tra cui Milano Cortina 2026. La campionessa di sci sta mettendo in campo tutte le sue forze per arrivare pronta alla sfida.

Milano Cortina 2026 per Sofia Goggia non è solo un’Olimpiade, è un ritorno “a casa” sulla pista di Cortina dove ha spesso fatto la differenza, con la consapevolezza che potrebbe essere l’ultimo giro olimpico della sua carriera. A 33 anni, la bergamasca arriva con un palmares che parla da solo e con una storia recente fatta di ricostruzioni, rientri e scelte sempre più mirate. L’oro in discesa a PyeongChang 2018 e l’argento a Pechino 2022 sono il biglietto da visita, ma il tema vero è un altro: come presentarsi al massimo nel punto in cui contano centimetri, aria e controllo. Scopriamo come si è preparata per questo importante evento in cui, oltre a essere un'atleta in gara, è stata anche l'ultima tedofora a Cortina, accendendo il braciere olimpico nello stesso momento in cui altre due leggende dello sci alpino azzurro come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni lo accendevano a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sofia Goggia: core, aerodinamica e... la baita senza corrente. Così si è preparata per i Giochi

Sofia Goggia si è classificata al sesto posto nel Super G di Tarvisio, in Friuli, un risultato che riflette un andamento stagionale altalenante.

Sofia Goggia conclude al sesto posto nel superG di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

