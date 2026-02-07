La campionessa italiana di sci alpino Sofia Goggia torna in scena a Cortina, dove ha conquistato quattro vittorie e subito una caduta che ha segnato il suo percorso. La Goggia si presenta con molta determinazione, pronta a dimostrare di essere ancora tra le migliori. È uno dei nomi più attesi nel circuito, e questa volta punta a recuperare il tempo perso.

La protagonista della disciplina bianca si presenta come una delle figure centrali di Milano-Cortina 2026, pronta a mettere in mostra tecnica, costanza e leadership sulle nevi italiane. Dopo aver avuto l’onore di accendere il braciere nelle Dolomiti come ultima tedofora, l’ atleta bergamasca affronta le prove principali sulle piste della Olympia delle Tofane, dove discesa libera e super-G rappresentano due orizzonti decisivi. L’affinità con Cortina d’Ampezzo, territorio simbolo della sua carriera, si combina a una prospettiva di stagione impegnativa e ricca di segnali concreti di crescita e resilienza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia a Cortina: quattro trionfi e una caduta che ha segnato la sua carriera

Argomenti discussi: Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; A Cortina acceso il braciere, iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici: Sofia Goggia ultima tedofora; Wiles firma la prima prova della discesa di Cortina; Goggia 8/a: Importante capire dossi e salti. Pirovano 9/a.

Cortina, Sofia Goggia è l’ultima tedoforaGustavo Thoeni ha portato la fiaccola in piazza Dibona e l’ha consegnata alla campionessa bergamasca, che ha acceso il braciere. ecodibergamo.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSabato 7 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si ... oasport.it

Da Cortina Federica Brignone e Sofia Goggia lanciano la grande sfida alle americane x.com

Deborah Compagnoni e Alberto Tomba a Milano, Sofia Goggia a Cortina: sono stati loro gli ultimi tedofori che hanno acceso i bracieri dei Giochi Olimpici invernali 2026. Rivivete le emozioni dell'accensione con le immagini direttamente dall'Arco della Pa facebook