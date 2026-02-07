Sofia di Spagna | stile e impegno solidale con la Fundación ONCE un look casual conquista l’attenzione

L’infanta Sofia, 18 anni, si fa notare per il suo modo di vestire senza eccessi. In occasione di un evento con la Fundación ONCE, ha scelto un look casual che ha catturato l’attenzione. La giovane dimostra di avere stile e di essere pronta a impegnarsi con entusiasmo in cause solidali, mantenendo un’immagine semplice ma elegante.

L’infanta Sofia, a soli 18 anni, si conferma un’icona di stile inattesa, capace di incarnare un’eleganza discreta e contemporanea che riecheggia il gusto raffinato della madre, la regina Letizia. La sua recente apparizione pubblica presso il centro di allevamento dei cani guida della Fundación ONCE a Boadilla del Monte, in Spagna, non è passata inosservata, non solo per l’impegno solidale a cui ha preso parte, ma anche per il suo abbigliamento, un mix di praticità e tendenza che ha catturato l’attenzione dei media e degli osservatori di moda. L’infanta ha scelto un look casual-chic che sottolinea una maturità stilistica sorprendente, segnando una nuova fase nella sua presenza sulla scena pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

