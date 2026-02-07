Soccer-Rights groups issue Florida travel alert ahead of World Cup citing detention risks

Una rete di associazioni civili e per i diritti umani ha lanciato un allarme per i viaggi in Florida, pochi giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo. Le organizzazioni temono possibili detenzioni o controlli stretti, invitando i viaggiatori a fare attenzione. La notizia ha già generato preoccupazione tra tifosi e visitatori, che si preparano ad arrivare nello stato per la competizione.

Feb 6 (Reuters) - A coalition of civil and human rights organizations on Friday issued a statewide travel alert for Florida ahead of this year's World Cup soccer tournament. They warned international visitors that stepped-up immigration enforcement could increase the risk of racial profiling, wrongful detention and deportation. The groups said they were urging tourists and visiting fans to "exercise extreme caution," carry identification at all times and register travel plans with their consulates before arriving. They also advised travelers to reconsider visiting the state until what they described as a lack of accountability and transparency in enforcement practices is addressed.

