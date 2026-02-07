Snowboard occhio a Ian Matteoli | Shaun White Jacobs e Sfera i miei idoli

Ian Matteoli, lo snowboarder italiano di Livigno, si racconta senza fronzoli. In una chiacchierata diretta, dice di ammirare Shaun White, Jacobs e Sfera come modelli e si concentra sulla sua passione per le discipline di slopestyle, big air e halfpipe. Matteoli ha voglia di mettersi in gioco e di migliorarsi, senza nascondere le sfide che lo aspettano.

Abbiamo intervistato a Livigno Ian Matteoli, lo snowboarder italiano specializzato in slopestyle, big air e halfpipe. Ecco il suo mondo, dentro e fuori dalla pista.

