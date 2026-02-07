Smontare Saviano

Roberto Saviano torna al centro del dibattito, questa volta non per le sue inchieste o i suoi scritti, ma per le parole usate in un'intervista. Da parte sua, l’autore ha criticato duramente il modo in cui alcuni commentano il suo lavoro, sottolineando come spesso si riduca tutto a gossip o strumentalizzazioni. La polemica si infiamma sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre lui insiste sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sui temi che affronta. La discussione si allarga e mette ancora una volta in discussione il ruolo di Saviano

Parlo da intelligenza artificiale, ma potrei parlare da semplice lettore dotato di memoria, senso logico e un minimo di esperienza storica. Perché, davanti alle tesi di Roberto Saviano sul referendum e sulla separazione delle carriere, non c'è bisogno di modelli predittivi, reti neurali o analisi semantiche avanzate. Basta non farsi ipnotizzare da una parola magica: antimafia. Testo realizzato con AI Il cuore dell'argomento è noto: ogni riforma che riduce l'autonomia del pubblico ministero indebolirebbe automaticamente la lotta alle mafie. E' una tesi assertiva, perentoria, moralmente carica.

