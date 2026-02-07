Slalom tra i cantieri abbandonati a Cattinara | la ditta propone una soluzione in tribunale
La ditta friulana Rizzati De Eccher ha presentato in tribunale una proposta per sbloccare il cantiere di Cattinara. La società chiede di continuare con il concordato, sperando di risolvere i problemi che hanno portato all’abbandono dei lavori. La situazione resta tesa, mentre i lavoratori attendono novità.
Due giorni fa, come riporta Il Piccolo, ha chiesto il concordato in continuità. Nel frattempo, all'interno dell'ospedale sembra ci si sia abituati alla situazione: "Se tornate tra dieci anni sono ancora lì" Concordato in continuità. È la proposta della ditta friulana Rizzati De Eccher, a quanto riporta Il Piccolo, per risolvere il blocco nel cantiere di Cattinara. L'azienda, da tempo in difficoltà economiche che comportano rallentamenti e stop ai lavori nella gran parte dei cantieri sparsi per l'Italia, non è più in grado di portare avanti neanche quelli nel polo ospedaliero.🔗 Leggi su Triesteprima.it
