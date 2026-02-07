Siviglia-Girona sabato 07 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Catalani imbattuti al Sanchez Pizjuan?

Nel tardo pomeriggio di sabato, si giocherà la sfida tra Siviglia e Girona. Le due squadre sono vicine in classifica, distanziate solo di un punto, e cercano entrambe di allontanarsi dalla zona retrocessione. I catalani arrivano con l’intenzione di confermare il loro momento positivo, visto che sono imbattuti al Sanchez Pizjuan, mentre i padroni di casa puntano a fare punti importanti davanti al loro pubblico. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono già circolati, e il match promette grande spettacolo.

I catalani avevano iniziato la stagione in maniera pessima e si sono risollevati, anche se nell'ultimo turno sono inaspettatamente caduti in casa dell'Oviedo.

