Sinner-Alcaraz il presagio di Mats Wilander | Se lo fanno

"Al momento non credo ci sia qualcuno che possa impensierirli". Mats Wilander risponde così su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'ex tennista e allenatore svedese crede che sia Zverev e Mensik, per essere al loro livello e superarli, "devono giocare un tennis perfetto, e sperare che gli altri non facciano lo stesso. Non so dire chi sia il migliore tra due: Sinner è favorito sul veloce, Alcaraz sul lento. In questo senso, si sta riproducendo il dualismo Federer-Nadal. Penso che entrambi continueranno a migliorare nei prossimi 2-3 anni: e se lo fanno, non credo che avremo in futuro un numero 1 e 2 diversi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner si prepara a partecipare agli Australian Open, con l’obiettivo di conquistare il suo terzo titolo consecutivo in questo torneo.

Novak Djokovic risponde a tono a Mats Wilander, che gli aveva dato qualche consiglio.

