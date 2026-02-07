Sindaco Villa San Giovanni | Chiediamo 1,5 miliardi per le opere compensative

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha incontrato l’ingegnere Mele della “Stretto di Messina”. Al centro della discussione ci sono le richieste di un miliardo e mezzo di euro per opere compensative, necessarie per il progetto del ponte sullo stretto. Caminiti ha ribadito l’importanza di ottenere questi fondi per garantire interventi adeguati alla comunità locale.

Villa San Giovanni, il sindaco Caminiti incontra la “Stretto di Messina”: “Chiesti un miliardo e mezzo di opere compensative” A Villa San Giovanni, nel cuore della Calabria meridionale, il sindaco Giusy Caminiti ha incontrato l’ingegnere Mele della “Stretto di Messina” per discutere delle richieste di intervento in vista del progetto del ponte sullo stretto. Il colloquio, avvenuto a margine della commissione Territorio, ha portato alla conferma ufficiale dell’importanza delle infrastrutture compensative per l’area. Secondo Caminiti, l’obiettivo è di richiedere almeno un miliardo e mezzo di euro per l’efficienza e il rinnovamento della rete fognaria, per l’ampliamento del depuratore e per il recupero di aree degradate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Villa San Giovanni

Recentemente, il Consiglio della V Circoscrizione ha incontrato il vicesindaco Salvatore Mondello a Palazzo Zanca per discutere delle opere compensative Terna nell’area Annunziata.

