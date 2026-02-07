Pierluigi Simonetti ha lasciato il campo dopo appena 12 minuti a causa di un infortunio al ginocchio. La sua presenza in campo ora è a rischio e bisognerà valutare l’entità del problema. Si parla di un possibile stop importante, e anche Saio è sotto osservazione. La squadra aspetta aggiornamenti dai medici per capire quanto tempo dovrà stare fuori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rischia uno stop importante Pierluigi Simonetti costretto ad uscire dopo appena 12 minuti per un infortunio che ha interessato il ginocchio. A spiegarlo mister Floro Flores in sala stampa che ha detto che le prime sensazioni sembrano essere poco rassicuranti, ma è chiaro che bisognerà attendere l’esito delle indagini cliniche per capire la reale entità del problema. Il calciatore si è accasciato dopo uno scontro con un avversario e subito i compagni che erano nei pressi hanno richiesto l’intervento dello staff sanitario. Simonetti è stato quindi accompagnato a bordo campo provando a testare la sua condizione, ma quasi subito si è dovuto arrendere ed ha chiesto il cambio senza più rientrare sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Simonetti, si teme un infortunio importante: da valutare anche Saio

