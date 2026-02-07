Gli avvocati di Alfonso Signorini rispondono alle accuse di Fabrizio Corona e tirano in ballo il caso Tiziana Cantone. Parlano di come la rete e i social possano distruggere vite in poche ore, e avvertono: bisogna fare attenzione a non alimentare la gogna mediatica. La vicenda rivela quanto sia facile perdere il controllo quando si diffondono notizie senza filtri.

Gli avvocati di Alfonso Signorini intervengono contro Fabrizio Corona e citano il caso Tiziana Cantone: monito durissimo sui rischi della gogna mediatica online. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Alba Parietti ha litigato con Alfonso Signorini: volano parole pesanti e molto dure, la rivelazione La bufera mediatica e giudiziaria che coinvolge Alfonso Signorini entra ufficialmente in una fase ancora più delicata. Dopo il provvedimento del Tribunale di Milano che ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione dei contenuti ritenuti diffamatori, intervengono ora gli avvocati del direttore di Chi. Le loro parole, rilasciate a FanPage, sono durissime e chiamano in causa un precedente drammatico che ha segnato profondamente il dibattito pubblico sul rapporto tra rete, gogna mediatica e responsabilità: quello di Tiziana Cantone. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Signorini e la drammatica vicenda di Tiziana Cantone: parlano gli avvocati del giornalista

Approfondimenti su Tiziana Cantone

Daniela Missaglia, l’avvocato di Alfonso Signorini, critica duramente la trasmissione Falsissimo, che è andata in onda nonostante il tribunale avesse già bloccato la sua diffusione.

Da giorni sui social circola una frase che mette in relazione la storia di Signorini con quella di Tiziana Cantone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Tiziana Cantone

Argomenti discussi: Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: Tornerà tutto come prima. Cosa farà stasera; Aggredisce la compagna, poi chiude lei e l’amica in una baracca minacciandole con un coltello: arrestato un 50enne; Fabrizio Corona e Falsissimo scompaiono da Instagram dopo la puntata: cosa sta succedendo; Corona 'oscurato' da colossi del web, il Codacons attacca: Due pesi e due misure. La rabbia dell’avvocato: Sono tutti con Fabrizio.

Fabrizio Corona ha ripubblicato la puntata di Falsissimo con nuove rivelazioni su Mediaset, Alfonso Signorini e Gerry ScottiFabrizio Corona ha ricaricato su YouTube la puntata di Falsissimo nonostante il divieto e punta il dito contro Mediaset, Signorini e Scotti con nuove accuse ... alfemminile.com

Falsissimo di Corona fermato dal giudice: stop a contenuti su Signorini, multa da 2mila euro al giornoNon solo. Nel caso in cui la misura non fosse rispettata, Corona dovrà risarcire Signorini per una somma pari a 2.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto all'applicazione della misura. today.it

La #Giustizia e i #Magistrati ... Tiziana Cantone è stata vittima di quello che oggi chiamiamo “revenge porn”. Nel 2016 venne caricato online, a sua insaputa, un suo video intimo. Denunciò e cercò di far rimuovere quel video in rete per mesi. Divenne il più visto facebook