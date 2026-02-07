Signorini e la drammatica vicenda di Tiziana Cantone | parlano gli avvocati del giornalista

Gli avvocati di Alfonso Signorini rispondono alle accuse di Fabrizio Corona e tirano in ballo il caso Tiziana Cantone. Parlano di come la rete e i social possano distruggere vite in poche ore, e avvertono: bisogna fare attenzione a non alimentare la gogna mediatica. La vicenda rivela quanto sia facile perdere il controllo quando si diffondono notizie senza filtri.

Gli avvocati di Alfonso Signorini intervengono contro Fabrizio Corona e citano il caso Tiziana Cantone: monito durissimo sui rischi della gogna mediatica online. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Alba Parietti ha litigato con Alfonso Signorini: volano parole pesanti e molto dure, la rivelazione La bufera mediatica e giudiziaria che coinvolge Alfonso Signorini entra ufficialmente in una fase ancora più delicata. Dopo il provvedimento del Tribunale di Milano che ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione dei contenuti ritenuti diffamatori, intervengono ora gli avvocati del direttore di Chi. Le loro parole, rilasciate a FanPage, sono durissime e chiamano in causa un precedente drammatico che ha segnato profondamente il dibattito pubblico sul rapporto tra rete, gogna mediatica e responsabilità: quello di Tiziana Cantone. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Daniela Missaglia, l’avvocato di Alfonso Signorini, critica duramente la trasmissione Falsissimo, che è andata in onda nonostante il tribunale avesse già bloccato la sua diffusione.

Paragonare la storia di Signorini e quella di Tiziana Cantone è di uno squallore senza limiti

Da giorni sui social circola una frase che mette in relazione la storia di Signorini con quella di Tiziana Cantone.

