Sigaretta proibita in azienda | fuma in un’area a rischio incendio operaio licenziato

Un operaio di Civitanova è stato licenziato dopo aver fumato in un’area a rischio incendio nonostante il divieto. Quando è stato scoperto, ha anche insultato il responsabile della sicurezza. Il tribunale ha confermato il licenziamento, ritenendo che la sua condotta fosse grave e inaccettabile.

Civitanova, 7 febbraio 2026 – Sigaretta proibita in azienda e insulti al responsabile sicurezza: il tribunale dice sì al licenziamento. Il giudice chiude, almeno in primo grado, la partita tra un operaio e il calzaturificio Manufacture de Souliers des Marches di Civitanova: il licenziamento disciplinare è legittimo. Anche il conto delle spese legali resta sulle spalle del lavoratore, un 25enne di origine argentina in azienda da circa 3 anni. Debora cerca sarte per l'alta moda: "Pronti ad assumere, ma da 10 anni non troviamo" La sigaretta in un'area a rischio incendio ed esplosione, poi gli insulti.

