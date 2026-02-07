La posizione del Movimento 5 Stelle sulla sicurezza torna a far discutere. I pentastellati criticano il fermo preventivo di 12 ore, definendolo una misura miope che può limitare i diritti dei cittadini. Secondo loro, questa misura è anche difficile da attuare, perché le risorse delle Forze dell’Ordine sono già sotto pressione. La polemica si apre nel giorno in cui si discute di nuovo sulla sicurezza nelle città italiane.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il fermo preventivo di 12 ore è una misura figlia di una visione miope che può comprimere pesantemente i diritti delle persone e inoltre è inattuabile perché del tutto incompatibile con le risorse di cui dispongono oggi le Forze dell'Ordine. Il Governo Meloni ancora una volta dimostra di essere scollegato dalla realtà. Lo abbiamo detto ieri e lo ribadiamo oggi: per trattenere una persona solo potenzialmente pericolosa servono fino a quattro agenti in una giornata, sottratti alle piazze proprio mentre si svolgono le manifestazioni". Lo affermano i deputati M5S Chiara Appendino, Alfonso Colucci e Valentina D'Orso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: M5S, 'fermo incompatibile con risorse Forze Ordine'

Approfondimenti su Roma Forze Ordine

Il governo ha annunciato un nuovo pacchetto di sicurezza che prevede l’iniezione di fondi per le forze dell’ordine.

Il sindaco di Bari, Leccese, ha commentato le recenti spaccate nella città, evidenziando la collaborazione con Prefetto e Questore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Forze Ordine

Sicurezza: M5S, 'fermo incompatibile con risorse Forze Ordine'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il fermo preventivo di 12 ore è una misura figlia di una visione miope che può comprimere pesantemente i diritti delle persone e inoltre è inattuabile perché del tutto inco ... iltempo.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, M5S: FERMO PREVENTIVO BUFALA INCOMPATIBILE CON ORGANICI FF.OO.»Il fermo preventivo di 12 ore è una misura figlia di una visione miope che può comprimere pesantemente i diritti delle persone e inoltre è inattuabile perché ... agenziagiornalisticaopinione.it

#Arresto a #Caivano - L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato grazie a un servizio ad hoc facebook

Restrizione del diritto a manifestare, più potere alle forze dell’ordine. La prossima settimana arriva il capitolo sull’immigrazione che calpesterà ancora le persone migranti e la società civile che salva vite in mare. Proteggono soli i confini, non le persone #Pacc x.com