Sicurezza alimentare globale | l’Unipi studia come ridurre il degrado del suolo

Il suolo del pianeta sta peggiorando rapidamente. Secondo uno studio dell’Università di Pisa, fino al 90% dei terreni potrebbe diventare degradato entro il 2050. Le pratiche agricole intensive e l’uso eccessivo delle risorse stanno portando a un calo della qualità del suolo, che è una risorsa che non si rigenera facilmente. La ricerca mira a trovare modi per rallentare questa perdita e proteggere il suolo per il futuro.

Pisa, 7 febbraio 2026 - Il suolo è una risorsa non rinnovabile e fino al 90% dei terreni del pianeta potrebbe risultare degradato entro il 2050 a causa di pratiche agricole intensive, sfruttamento eccessivo e pressioni ambientali. È da questa consapevolezza che prende le mosse SoilTech innovations for sustainable soil and food security, un contributo pubblicato su Nature Reviews Bioengineering firmato anche da due studiosi dell'Università di Pisa: il ricercatore Samuele Risoli come primo autore, e Giacomo Lorenzini, professore emerito di Patologia vegetale, entrambi del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.

