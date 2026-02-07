Si cercano ricordi della Sagra di Pasta Frolla per una mostra a Pecorara

Il Comune di Alta Val Tidone e la Pro Loco di Pecorara cercano ricordi e foto della Sagra di Pasta Frolla. Vogliono raccogliere testimonianze e immagini per una mostra futura. Dopo il successo della mostra fotografica su Nibbiano, ora puntano a rivivere il passato di questa festa. Chi ha foto o ricordi può mettersi in contatto con le associazioni per contribuire.

Dopo lo straordinario successo della mostra fotografica “Rivivere il perduto paese” che lo scorso anno ha permesso di ammirare centinaia di foto storiche di Nibbiano e della sua gente - e in attesa della seconda edizione - il Comune di Alta Val Tidone e la Pro Loco di Pecorara hanno deciso di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Pasta Frolla «La rassegna provinciale del Tartufo di Pecorara è “Sagra di Qualità”» La Rassegna Provinciale del Tartufo di Pecorara si conferma come un evento di rilievo nel panorama locale, ricevendo ufficialmente il riconoscimento del Marchio “Sagra di Qualità”. VIDEO/ Avellino, un secolo di emozioni: immagini e ricordi in mostra Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pasta Frolla Argomenti discussi: Case di cura addio: arrivano le finte città anni ’50 per chi soffre di Alzheimer; Sorelle a Mariano Comense: il teatro come memoria viva nella Giornata del Ricordo; Confessa di Adriano Celentano: te la ricordi questa?; Coi pompieri nella zona rossa, a Niscemi si recuperano i ricordi. Si cercano ricordi della Sagra di Pasta Frolla per una mostra a PecoraraDopo lo straordinario successo della mostra fotografica Rivivere il perduto paese che lo scorso anno ha permesso di ammirare centinaia di foto storiche ... piacenzasera.it Crostata Morbida al Cioccolato e Nocciole Tostate Ingredienti Per la pasta frolla: • 300g di farina 00 • 150g di burro freddo a cubetti • 100g di zucchero a velo • 1 uovo grande • Un pizzico di sale Per la ganache e decorazione: • 250g di cioccolato fondente (o al facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.