La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha preso il via a Torino, senza spettacoli queer e con un forte focus sull’italianità. La manifestazione coinvolge tutte le località italiane, con canzoni e citazioni di poeti famosi. Un evento che punta a mettere in mostra il meglio del Paese, senza fronzoli.

La cerimonia d'apertura è un inno all'italianità. Coinvolte tutte le località. Canzoni e citazioni di grandi poeti. Ma che tristezza i fischi all'ingresso della squadra israeliana. Dopo aver visto Roberto Fico andare in autobus a Montecitorio e Carlo Cottarelli salire al Quirinale con lo zainetto, Sergio Mattarella aveva un sogno: farsi portare a un evento istituzionale in tram. Il presidente della Repubblica ci riesce nella notte olimpica, sul vecchio «gamba de legn» giallo guidato da Valentino Rossi che si ferma davanti a San Siro in nerazzurro (lui è interista). Il tricolore sale sul pennone, Laura Pausini intona l'inno di Mameli tarpato del sì finale.

Si accende la fiamma delle Olimpiadi diffuse senza spettacolini queer

Il 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta.

L’arena di Santa Giulia ha avviato i test preliminari in vista delle Olimpiadi, segnando un passo importante per la struttura.

Compagnoni e Tomba a Milano, Goggia a Cortina: si accende il braciere delle Olimpiadi invernali 2026! Orgoglio italiano facebook

