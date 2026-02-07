Sfregio alla Casa dello Sport | pareti imbrattate con la vernice rossa

Milano si sveglia con una brutta sorpresa. Le pareti della Casa dello Sport sono state imbrattate con vernice rossa, lasciando un segno di vandalismo dopo la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026. Chi ha agito non si sa ancora, ma l’atto ha attirato l’attenzione di tutti. La polizia sta indagando e i responsabili rischiano di dover risarcire i danni.

Dopo la bellezza della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 tenutasi ieri, Milano si sveglia con una terribile sorpresa. Nella notte, infatti, è stato commesso un atto vandalico contro la Casa dello Sport di via Piranesi, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo sportivo. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita l'Istituto di Medicina dello Sport di Milano (Imsmi), centro d'eccellenza convenzionato con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Sono tantissimi gli atleti, professionisti e amatoriali, che vi si rivolgono. Non solo. Nella Casa dello Sport vi è anche la sede del Comitato regionale del Coni e oltre a quella di diverse Federazioni sportive nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La notte scorsa, qualcuno ha preso di mira la Casa dello Sport a Milano.

Questa notte la sede di Fratelli d’Italia a Roma, nella zona della Garbatella, è stata presa di mira da alcuni vandali.

