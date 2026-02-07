Sfrecciare sulle lamine intorno a un ovale ghiacciato | i segreti del pattinaggio di velocità inventato dagli olandesi nel 1600

Il pattinaggio di velocità ha radici antiche e nasce nei Paesi Bassi nel 1600. All’epoca, i primi pattini venivano usati come semplice mezzo di trasporto su laghi e canali ghiacciati. Oggi, però, si tratta di uno sport vero e proprio, con gare e record mondiali, ma le origini sono rimaste legate a quelle prime, veloci discese sull’acqua ghiacciata.

Il pattinaggio di velocità è uno degli sport invernali più antichi. Le sue origini risalgono alla fine del 1600, quando nei Paesi Bassi i pattini venivano usati come mezzo per spostarsi su laghi e canali ghiacciati. Lo speed skating è entrato nel programma delle Olimpiadi nell'edizione inaugurale di Chamonix 1924 con le prove maschili, mentre le donne sono state ammesse nel 1960 a Squaw Valley. Le gare si disputano su un ovale ghiacciato artificialmente. La pista è lunga 400 metri ed è composta da due corsie, larghe tra i 3 e i 4 metri ciascuna. Nelle competizioni individuali, tranne la mass start, in ogni turno gareggiano due atleti, uno per corsia, ma non è una prova a eliminazione.

