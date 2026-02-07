Seth Rollins e MJF insieme per il Super Bowl | guarda il video

Seth Rollins e MJF sono apparsi insieme in un video pubblicato sui social, facendo salire l’attenzione sui loro progetti futuri. La presenza dei due wrestler durante l’evento più atteso dell’anno ha sorpreso i fan, che si sono subito chiesti se ci siano novità in vista. La coppia si è mostrata in modo spontaneo, senza troppi giri di parole, alimentando anche le speculazioni sul loro possibile coinvolgimento in qualche iniziativa legata al grande palcoscenico sportivo.

Il legame tra wrestling e grandi eventi sportivi continua a offrire spunti di interesse anche al di fuori dei ring. In una serata dedicata all'ecosistema sportivo americano, una presentazione della NFL ha portato a San Francisco una cornice ricca di VIP e osservatori, offrendo un contesto privilegiato per protagonisti del wrestling di diversa provenienza. In particolare, Seth Rollins ha condiviso con i fan la sua passione per il football attraverso i social, e l'occasione ha visto la partecipazione di MJF, aprendo una finestra su dinamiche tra due generazioni e due correnti del wrestling. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la settimana del Super Bowl 2026, Seth Rollins e MJF sono stati visti insieme ai microfoni dei media, creando scompiglio tra i fan di wrestling.

