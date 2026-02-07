Serre hi-tech e marijuana tra i vigneti | 10 condanne definitive per la banda di Riesi Scattano gli arresti per 5 narcotrafficanti

La banda di Riesi finisce in manette con dieci condanne definitive. La polizia ha arrestato cinque persone coinvolte in un traffico di droga che si svolgeva tra serre hi-tech e vigneti. L’indagine, partita nel 2022 con l’operazione

Il sipario cala definitivamente sull’operazione "Rav", l'inchiesta che nel 2022 aveva svelato un business milionario fatto di serre hi-tech e fusti di marijuana nascosti tra i filari di uva. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta, con il supporto dei colleghi di Palermo, hanno stretto le manette ai polsi di cinque persone (due di Riesi e tre del palermitano), destinatarie di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. Le pene da espiare, diventate irrevocabili, oscillano tra i 5 e i 10 anni di reclusione. Gli arrestati facevano parte di un gruppo di dieci condannati totali: cinque di loro si erano già costituiti lo scorso 4 febbraio, mentre per gli ultimi cinque le porte del carcere si sono aperte dopo le formalità di rito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

