Serie C Novara-Union Brescia 0-0 Pari senza emozioni | gli highlights
Questa sera a Novara finisce 0-0 tra Novara e Union Brescia. La partita si rivela noiosa, senza grandi occasioni o emozioni. La squadra ospite si difende bene, ma non riesce a creare occasioni offensive. I tifosi lasciano lo stadio con un punto in più, anche se il gioco non ha entusiasmato. La prestazione lascia aperti molti dubbi sul reale potenziale dell’Union Brescia.
Il viaggio a Novara restituisce all’Union Brescia un punto e molte riflessioni. Lo 0-0 maturato al termine di una gara avara di spettacolo racconta di una squadra compatta, ma ancora lontana dall’esprimere quella brillantezza necessaria per fare il salto di qualità. Un pareggio che muove la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondimenti su Novara UnionBrescia
Serie C, Ospitaletto-Union Brescia 0-0. Parità nel derby: gli highlights
Ultime notizie su Novara UnionBrescia
Argomenti discussi: Brescia lento e prevedibile: 0-0 col Novara, secondo posto a rischio; Novara-Union Brescia: i convocati azzurri; Calcio, Serie C: il Novara ospita l'Union Brescia, la Pro va a Lecco; Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky.
Brescia lento e prevedibile: 0-0 col Novara, secondo posto a rischioOccasione buttata per i biancazzurri, terza frenata in quattro partite. L’Union punge solo con Vido nel primo tempo, poi tanta fatica ... giornaledibrescia.it
Serie C, Novara-Union Brescia 0-0. Pari senza emozioni: gli highlightsIl viaggio a Novara restituisce all’Union Brescia un punto e molte riflessioni. Lo 0-0 maturato al termine di una gara avara di spettacolo racconta di una squadra compatta, ma ancora lontana ... bresciatoday.it
Serie C, l’Union Brescia sfida in trasferta il Novara: la diretta x.com
A un’ora dal match viene innaffiato il prato in sintetico del Piola in vista di Novara-Union Brescia facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.