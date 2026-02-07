Serie C | Livorno-Bra le probabili formazioni Venturato | Partita importante che può dire molto Mercato? Presi giocatori con valori

Domani alle 17 il Livorno affronta il Bra in una partita importante, anche se non decisiva. Venturato lo sa bene e dice che può dire molto, ma la squadra ha già preso giocatori con valori e punta a fare bene. La partita si gioca nel mezzo di un campionato lungo, quindi niente allarmismi, ma i tifosi sono già in allerta.

Non sarà certamente decisiva, dato che al termine del campionato mancheranno poi ancora tante partite, ma quella contro il Bra, in programma domenica 8 febbraio alle 17.30 allo stadio Armando Picchi, sarà per il Livorno una gara assolutamente da non sbagliare. In palio, infatti, ci saranno tre. Il Bra è una squadra che ha trovato equilibrio e quella continuità che noi stiamo cercando - ha affermato alla vigilia del match il tecnico Roberto Venturato in conferenza stampa -, dovremo affrontar ...

