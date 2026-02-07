Serie B Juve Stabia-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti

Dopo il pareggio 1-1 tra Juve Stabia e Padova, le pagelle dei giocatori del team veneto sono diventate il centro dell’attenzione. Gli uomini di Andreoletti non sono riusciti a portare a casa i tre punti in casa delle Stabia, ma alcuni giocatori hanno mostrato spirito e determinazione. Ora si attendono le valutazioni ufficiali, mentre i tifosi analizzano le prestazioni dei propri beniamini.

Le pagelle dei giocatori del Padova dopo il pari contro la Juve Stabia nella 23ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-1-1)Sorrentino 6; Faedo 5 (dal 1' s.t. Belli 5,5), Sgarbi 5,5, Perrotta 5 (dal 33' s.t. Capelli 6,5); Silva 5 (dal 17' s.t. Varas 6), Fusi 6, Harder 5, Di Maggio 5 (dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Juve Stabia Padova Serie B, Padova-Venezia: le pagelle degli uomini di Andreoletti Serie B, Pescara-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juve Stabia Padova Argomenti discussi: Il Monza ribalta il Padova e torna a -3 dal primo posto. La Reggiana si rialza: 1-1 con la Juve Stabia; Serie B, Reggiana e Juve Stabia si dividono la posta: Mosti illude le vespe, Gondo la pareggia; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; Juve Stabia, tra addii pesanti e nuovi innesti: mercato in fermento. Calcio Serie B: Juve Stabia-Padova. Segui la diretta testualeLa Juve Stabia arriva a questa sfida forte di un ottimo momento di forma: nelle ultime cinque gare ha collezionato tre vittorie e due pareggi, mostrando solidità e continuità di rendimento. Dall’altra ... rainews.it Juve Stabia-Padova 3-3, i biancoscudati recuperano due gol di svantaggio nel finale e gelano il MentiAggiornamenti in diretta Juve Stabia-Padova. La Juve Stabia ospita il Padova per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com Juve Stabia - Padova calcio d'inizio ore 15:00 https://www.padovacalcio.it/match/juve-stabia-vs-padova/ JUVE STABIA: 1 Confente, 6 Bellich, 9 Gabrielloni, 21 Kassama, 24 Carissoni, 29 Correia, 33 Giorgini, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti. In p facebook #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.