Serie A24° turno | Fiorentina-Torino 2-2

Finisce con un pareggio 2-2 il match tra Fiorentina e Torino al Franchi. La squadra viola conquista un punto in casa, portando il totale a 18 punti, mentre il Torino si mantiene saldo a 27 in classifica. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con occasioni e reti da entrambe le parti. La Fiorentina ci prova, ma il Torino resiste e trova il pareggio nel finale. La gara lascia ancora molte incognite sulla corsa salvezza e sulla posizione delle due squadre.

22.45 Divisione della posta tra Fiorentina e Torino: 2-2 al 'Franchi'. Viola a 18 punti, granata a 27. Ritmi alti nel primo tempo. Per il Toro Lazaro (fuori),per i viola Kean (alto), ancora i granata con Casadei che prima manda a lato di testa, poi aggiusta la mira su cross di Ilkhan (26'). Paleari difende il vantaggio su Brescianini e Mandragora. Ripresa.Gineitis perde palla, Mandragora pesca Solomon che con un destro a girare insacca (51'). Sorpasso di Kean su assist di Harrison (57').Pari definitivo di Maripan di testa (94').🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Fiorentina Torino Serie A, 24° turno: H.Verona-Pisa 0-0 Finisce senza reti la partita tra Verona e Pisa al Bentegodi. Serie A, 24° turno: Genoa-Napoli 2-3 A Marassi il Napoli vince 3-2 nel finale contro il Genoa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Genoa-Fiorentina 2-2: gol e highlights | Serie A Ultime notizie su Fiorentina Torino Argomenti discussi: Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata; Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate; La presentazione della 24^ giornata di Serie A; Fantacalcio, gli squalificati del 24° turno di Serie A. Serie A, 24° turno: Genoa-Napoli 2-3Saliscendi di emozioni a Marassi e 2-3 del Napoli sul Genoa all'ultimo respiro Subito Massa al Var (fallo Meret su Vitinha), è rigore, Malinovskyi esegue (3') Reazione azzurra 'sulle ali' di McTominay ... rainews.it Serie A 2025-26 (24° turno) Fiorentina-Torino: presentazioneFiorentina e Torino si affronteranno sabato 7 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi, in una gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa ... datasport.it Serie A, Fiorentina-Torino 2-1. Punti pesantissimi per la Viola in chiave salvezza Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giorna facebook Allarme in casa #Fiorentina #Gudmundsson si fa male contro il #Torino x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.