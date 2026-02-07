Serie A2 basket | Bergamo rinuncia stravolte le classifiche Pesaro e Livorno perdono punti lotta Final Four riaperta

La decisione di Bergamo di abbandonare il campionato di Serie A2 ha sconvolto la classifica. Pesaro e Livorno hanno perso punti, riaprendo così la corsa alle Final Four. La situazione si è fatta più incerta e le squadre ora devono rivedere le strategie in fretta.

Il campionato di Serie A2 maschile di basket è stato scosso da un evento inatteso: la rinuncia al campionato da parte della Blu Basket Bergamo, un terremoto sportivo che ha immediatamente ripercussioni sulla classifica e sul morale delle squadre in lotta per le Final Four. La decisione, comunicata ufficialmente alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) nella giornata di ieri, ha portato all'annullamento di tutte le partite finora disputate dalla società bergamasca, modificando drasticamente la posizione in classifica di diverse formazioni, tra cui la Vuelle Pesaro. La Vuelle, che aveva affrontato e battuto Bergamo in entrambe le sfide dirette, si ritrova ora a perdere ben quattro punti in classifica, scivolando da una posizione di forza a un più incerto 32 punti.

