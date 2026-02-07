Domani si gioca Roma-Milan, uno scontro diretto in testa alla classifica di Serie A Women. Le rossonere vogliono confermare il buon momento e cercano il secondo successo di fila in trasferta contro la prima in classifica. La partita si prospetta intensa, con entrambe le squadre che puntano a fare punti importanti.

Il Milan Femminile di Suzanne Bakker tornano in campo domani per sfidare la Roma Femminile, nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Women. Dopo il successo col Genoa, per il Diavolo arriva la sfida con la squadra prima in classifica. Con una vittoria, le rossonere accorcerebbero a -6 dalle giallorosse. Di seguito, la Match Preview dal sito rossonero. (Fonte acmilan.com) - La Serie A Women 20252026 ci regala un'altra emozionante sfida tra la Roma e il Milan. Le due squadre si affronteranno l'8 febbraio alle 12.30 presso lo Stadio Tre Fontane. La squadra allenata da mister Rossettini, che comanda la classifica, ospiterà le rossonere di Coach Bakker in un match che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A Women, scontro al vertice per le rossonere: domani Roma-Milan. Ecco la preview del match

