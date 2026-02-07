Oggi la Serie A torna protagonista con due partite che attirano l’attenzione. Alle 18, il Genoa riceve il Napoli in un match che potrebbe riservare sorprese. A seguire, alle 20.45, la Fiorentina sfida il Torino in un confronto che si preannuncia combattuto. I tecnici delle squadre hanno già scelto le formazioni, e i tifosi sono pronti a seguire le due sfide in diretta.

Sabato di Serie A con due match importanti: Genoa-Napoli alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45. Ecco le scelte dei tecnici Torna la Serie A con due appuntamenti in questo sabato, validi per la 24^ giornata di campionato. Si inizia alle 18.00 con Genoa-Napoli, poi alle 20.45 sarà il turno di Fiorentina-Torino. Ecco le scelte degli allenatori in vista delle partite di oggi. Al Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell’ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all’Olimpico ha maturato un ko per 3-2. Al Ferraris arriva ora, il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria casalinga contro la Fiorentina, ma con un’infermeria ancora piena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, oggi Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino: dove vederle e probabili formazioni

Approfondimenti su Genoa Napoli

Ecco le probabili formazioni, orari e quote delle partite di oggi, sabato 17 gennaio, valide per la Serie A.

Nella giornata odierna della 22ª giornata di Serie A, sei squadre si sfideranno in anticipi e posticipi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lazio Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Genoa-Napoli oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataSono due gli appuntamenti del sabato della 24^ giornata di campionato. Alle 18.00 si gioca Genoa-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming ... sport.sky.it

Dove vedere in tv Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino di oggi in serie AOggi in campo altri due anticipi di serie A: alle 18 Genoa-Napoli con i rossoblù a caccia di punti salvezza e gli azzurri che vogliono consolidare la zona Champions. In serata Fiorentina-Torino, fonda ... corriere.it

#Genoa-#Napoli: la probabile formazione di Conte. A destra c'è Gutierrez, Rrahmani torna titolare facebook

Verso Genoa-Napoli, CdS annuncia: un unico cambio rispetto alla Fiorentina x.com