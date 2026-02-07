Serie A Juventus-Lazio | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica sera alle 20:45 l’Allianz Stadium si riempie di tifosi per una sfida tra Juventus e Lazio. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, promette emozioni e sfide intense. I bianconeri cercano punti fondamentali in casa, mentre i biancocelesti vogliono restare in corsa per le posizioni di testa. La tensione è già alta e tutti aspettano il fischio d’inizio.

Domenica 8 febbraio alle ore 20:45 l'Allianz Stadium sarà teatro di una classica del calcio italiano: Juventus contro Lazio, match valido per la 24ª giornata di Serie A. Una serata speciale anche per l'ambiente bianconero, che potrà festeggiare a Torino il rinnovo ufficiale fino al 2030 di Kenan.

