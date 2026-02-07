Serie A Hojlund trascina il Napoli che si impone per 3-2 sul Genoa
Il Napoli vince una partita difficile contro il Genoa, finita 3-2. Hojlund segna due gol e guida i partenopei alla vittoria. Gli uomini di Spalletti resistono agli assalti degli avversari e portano a casa i tre punti.
Rasmus Hojlund trascina il Napoli in una serata difficile per gli uomini di Antonio Conte, che si impongono per 3-2 sul Genoa. Partita dura per i partenopei, complicata da un Buongiorno in versione horror, che mette lo zampino in entrambe le reti subite. E con la tegola dell’ennesimo infortunio muscolare per gli azzurri, che perdono (forse) un giocatore chiave come Scott McTominay, autore del gol del provvisorio vantaggio dopo la rimonta iniziale. Al pronti via le cose si mettono subito male per il Napoli: pochi secondi a Buongiorno commette un’ingenuità su retropassaggio servendo di fatto Vitninha che entra in area e viene atterrato da Meret in uscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Napoli Genoa
Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa
Genoa-Napoli 2-3, a Marassi succede di tutto: Hojlund trascina gli azzurri (in dieci)
A Marassi il match tra Genoa e Napoli finisce con un 2-3 dopo una partita ricca di emozioni.
Ultime notizie su Napoli Genoa
Argomenti discussi: Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1? Thuram e David, fuori Stulic; Napoli, Lobotka: Conte rende tutto più facile. Hojlund? Non credo ce ne siano tanti come lui.
Genoa-Napoli 2-3, un rigore di Hojlund allo scadere regala la vittoria ai partenopeiRasmus Hojlund trascina il Napoli in una serata difficile per gli uomini di Antonio Conte, che si impongono per 3-2 sul Genoa. Partita dura per i partenopei, ... lapresse.it
Napoli, vittoria folle a Marassi in dieci: con il Genoa decide Hojlund su rigore al 95'Succede di tutto al Ferraris: il Genoa va avanti su rigore di Malinovskyi, il Napoli ribalta con Hojlund e McTominay, poi si complica la vita (errore di Buongiorno che porta Colombo al gol) e l’espuls ... corrieredellosport.it
LEGA SERIE A - Hojlund dal dischetto all'ultimo respiro firma la vittoria del Napoli! facebook
Nk - "Nessuno ha quei quattro lì davanti in Serie A": Lukaku, Hojlund, De Bruyne, McTominay, Lang, Neres, Politano, Lucca e chissà chi cazzo dimentico. Quanto vi piace chiacchierare, mammamia quanto vi piace. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.