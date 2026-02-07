Serie A Hojlund trascina il Napoli che si impone per 3-2 sul Genoa

Il Napoli vince una partita difficile contro il Genoa, finita 3-2. Hojlund segna due gol e guida i partenopei alla vittoria. Gli uomini di Spalletti resistono agli assalti degli avversari e portano a casa i tre punti.

Rasmus Hojlund trascina il Napoli in una serata difficile per gli uomini di Antonio Conte, che si impongono per 3-2 sul Genoa. Partita dura per i partenopei, complicata da un Buongiorno in versione horror, che mette lo zampino in entrambe le reti subite. E con la tegola dell’ennesimo infortunio muscolare per gli azzurri, che perdono (forse) un giocatore chiave come Scott McTominay, autore del gol del provvisorio vantaggio dopo la rimonta iniziale. Al pronti via le cose si mettono subito male per il Napoli: pochi secondi a Buongiorno commette un’ingenuità su retropassaggio servendo di fatto Vitninha che entra in area e viene atterrato da Meret in uscita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

