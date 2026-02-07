Il calcio italiano sta cambiando volto. Como, Udinese e Atalanta si distinguono come esempi di come si può costruire un progetto solido nel calcio. Le tre squadre puntano su giovani, investimenti mirati e una gestione oculata per migliorare i risultati e prepararsi al futuro. Le loro scelte mostrano che la programmazione a medio e lungo termine sta diventando la strada per competere ai massimi livelli.

Il calcio italiano sta vivendo una fase di trasformazione profonda, lo sappiamo bene. Un periodo storico in cui la programmazione (a lungo termine o quanto meno a medio-lungo termine, dobbiamo dirlo) torna a essere la chiave per emergere. Ecco, in questo nostro articolo, un breve focus sul pallone nostrano ovvero sulla Serie A 2025-2026. Ebbene sì, il Como di Cesc Fàbregas (senza italiani.) rappresenta uno dei modelli più intriganti. Un progetto moderno, internazionale, che punta sulla qualità delle idee e della programmazione, sul gioco che ‘vince e convince’. Allo stesso tempo, realtà come l’Udinese di Runji? e l’Atalanta (su tutte quella recente di Gasperini ) dimostrano che la continuità tecnica e la visione a medio-lungo termine possono ancora produrre risultati concreti, anche in un campionato sempre più polarizzato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Serie A: Como, Udinese e Atalanta modelli calcistici per il futuro

Nel match valido per la 18ª giornata di Serie A, il Como di Fabregas conquista una vittoria importante battendo 1-0 l'Udinese al Sinigaglia.

Nel campionato di Serie A, Como-Bologna si è conclusa con un pareggio 1-1, mentre Udinese e Pisa hanno pareggiato 2-2.

