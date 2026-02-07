Serie A 24° turno | Genoa-Napoli 2-3

A Marassi il Napoli vince 3-2 nel finale contro il Genoa. Dopo un primo tempo combattuto, gli azzurri trovano il vantaggio con Malinovskyi su rigore al 3’. Il Genoa reagisce, e Hojlund segna il pari al 20’. Poi, a pochi minuti dalla fine, il Napoli segna il gol decisivo grazie a un’azione nello stadio pieno di emozioni. La partita si decide all’ultimo respiro, con il VAR che interviene per un fallo di Meret su Vitinha.

20.06 Saliscendi di emozioni a Marassi e 2-3 del Napoli sul Genoa all'ultimo respiro Subito Massa al Var (fallo Meret su Vitinha),è rigore,Malinovskyi esegue (3') Reazione azzurra 'sulle ali' di McTominay: tiro respinto da Bijlow,tap-in del pari di Hojlund (20'). Pochi secondi e lo scozzese firma il sorpasso (21') con un gran destro. Al 40' Meret decolla su Malinovskyi. Ripresa. Non c'è McTominay (noie fisiche), al 57' Buongiorno si fa rubare palla da Colombo che non perdona Al 76' espulso J.Jesus, ma il Napoli la vince in 10 su rigore Hojlund al 95'.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Genoa Napoli

Nel 10° turno di Serie A femminile, la Fiorentina è stata fermata dal Genoa, mentre Milan e Napoli hanno pareggiato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Juventus STELLARE, Napoli KO: Juventus-Napoli 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: La presentazione della 24^ giornata di Serie A; Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata; Fantacalcio, gli squalificati del 24° turno di Serie A.

Serie A 2025-26 (24° turno) Fiorentina-Torino: presentazioneFiorentina e Torino si affronteranno sabato 7 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi, in una gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa ... datasport.it

Probabili formazioni 24^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIMISSIME dai CAMPIProbabili formazioni 24^ giornata - Archiviato il 23° turno dopo la sfida tra Bologna-Milan, la Serie A è pronta a ... fantamaster.it

Serie A, Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-s facebook

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com