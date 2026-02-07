La 24esima giornata di Serie A arriva con tutte le partite in diretta su DAZN. Gli appassionati potranno seguire gli incontri con telecronisti scelti per questa stagione, mentre il palinsesto si prepara a offrire una giornata ricca di emozioni. Simone Rossi si occupa di curare la programmazione e la copertura di questa giornata, che promette grandi confronti tra le squadre più in forma del campionato.

DAZN SERIE A DIRETTA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526 DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le. su Digital-News.it DAZN SERIE A DIRETTA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Approfondimenti su Serie A 2025/26

La 24a giornata di Serie A si avvicina, con le partite in programma tra sabato, domenica e lunedì.

La 24a giornata di Serie C va in scena questo weekend, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pierluigi Pardo scatenato Sentite che dice su #MCTOMINAY dopo Sassuolo-Napoli 0-2

Ultime notizie su Serie A 2025/26

Argomenti discussi: Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio; Classifica Serie A un anno dopo: chi è salito e chi è sceso; Calendario Lazio Serie A Enilive 2025/26: tutte le partite | DAZN News IT; Serie A Enilive 2025/2026: date e orari dalla 24ª alla 26ª giornata.

Serie A, le probabili formazioni dopo il calciomercato invernaleLe infografiche della Serie A dopo la finestra del calciomercato di gennaio: ecco schierati tutti i probabili 11 titolari con relativi ballottaggi, oltre moduli e l'elenco dei rigoristi e tiratori da ... fantacalcio.it

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventitreesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventitreesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Cade la Roma, duello milanese a distanza. generationsport.it

Telesveva. . SERIE D | Andria per il riscatto, Barletta per la conferma: Fidelis ospita Real Normanna, biancorossi a Pompei e in diretta su Telesveva. Derby di Puglia intrigante al "Giovanni Paolo II" #puglia #sport facebook