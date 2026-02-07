Il sindaco Luca Serfilippi rassicura i cittadini: il trasferimento della Gastroenterologia a Pesaro è solo temporaneo. Dopo le preoccupazioni sollevate dai consiglieri, Serfilippi spiega che il reparto all’interno dell’ospedale Santa Croce non sparirà definitivamente, ma resterà comunque nel pronto soccorso. La notizia mette fine ai timori di chi temeva una chiusura definitiva.

"Il trasferimento di Gastroenterologia a Pesaro, è solo temporaneo". Dopo l’allarme lanciato dai consiglieri Massimo Seri, Michele Caporossi e Marta Ruggeri, il sindaco Luca Serfilippi, tranquillizza i cittadini che il Santa Croce non perderà il reparto. "Sono stato informato anticipatamente – dichiara – del temporaneo spostamento di Gastroenterologia al San Salvatore (avvenuto ormai da circa un mese ndr) necessario per fare spazio a Medicina, i cui locali devono essere sistemati". Una spiegazione che non convince la capogruppo regionale M5S, Marta Ruggeri, che già nel 2025, aveva interrogato la giunta Acquaroli sul destino della Gastroenterologia fanese, "intuendo i rischi di un ridimensionamento che oggi diventa triste realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serfilippi su Gastroenterologia: "Trasferimento solo temporaneo"

Il Congresso Regionale FISMAD si terrà il 30 gennaio a Napoli, riunendo esperti di gastroenterologia della Campania.

