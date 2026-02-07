Sequestro Mazzotti arrestato Calabrò

Questa notte a Milano è stato arrestato Giuseppe Calabrò, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti, la ragazza di 18 anni rapita nel 1975 a Eupilio. Calabrò, che era a piede libero, è stato fermato dai carabinieri e ora si trova in cella. L’arresto arriva a pochi mesi dalla condanna in primo grado e riaccende i riflettori sul caso che da tanti anni tiene in tensione la zona.

9.35 Fermato nella notte a Milano Giuseppe Calabrò (era a piede libero) condannato in I grado all'ergastolo il 4 febbraio scorso per l'omicidio di Cristina Mazzotti,la 18enne rapita a Eupilio (Como) nel 1975. Segregata in una buca a Castelletto Ticino "senza sufficiente aerazione e possibilità di deambulazione, e massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti",fino a morire, a Galliate (No) Calabrò, in attesa dei giudizi finali, è stato fermato per l'inchiesta "Doppia Curva", per crimini e connessioni con la criminalità calabrese al Nord.

