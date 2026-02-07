La notte scorsa, a Milano, gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato Giuseppe Calabrò, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. La polizia lo ha catturato tra venerdì e sabato, portandolo in custodia dopo settimane di indagini. Calabrò era ritenuto responsabile del sequestro e dell’omicidio della donna, avvenuto qualche tempo fa. La sua cattura rappresenta un passo importante per la giustizia, che ora dovrà fare i conti con le accuse e le prove raccolte.

La figura di Calabrò, che fece parte del commando che rapì la ragazza, è emersa anche nel procedimento della DDA Milano, sempre della Squadra Mobile di Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di FC Internazionale e AC Milan. Anche questo motiva le esigenze cautelari del fermo.Calabrò era libero dopo la condanna all’ergastolo della Corte d’Assise di Como in attesa dei successivi gravi di giudizio, ma è stato fermato su disposizione dei pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola proprio perché, dall’indagine “Doppia Curva” è emerso che “vantava e vanta, nella sua attualità, una fama criminale che lo porta a interloquire, su un piano di sovraordinazione, con esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: fermato un uomo condannato all’ergastolo

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

Nella notte, la polizia di Milano ha arrestato Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

La polizia di Milano ha arrestato un uomo condannato all'ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cristina Mazzotti

Argomenti discussi: Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo; Cristina Mazzotti, la giustizia arriva dopo 51 anni; Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all'ergastolo due imputati.

Sequestro e omicidio Mazotti, fermato Giuseppe CalabròÈ stato fermato nella notte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano Giuseppe Calabrò, che era a piede libero. L'uomo, 76 anni, è stato condannato in primo grado all'ergastolo mercoledì per l'omici ... avvenire.it

Il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti nel 1975: fermato Giuseppe CalabròLa Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto ' u Dutturicchiu , 76 anni, ritenendo concreto il ... gds.it

Fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto 'u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all’ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l’omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. x.com

La ragazza fu rapita a Eupilio Como il primo luglio del 1975. La Corte d'Assise di Como ha emesso due condanne all'ergastolo nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa facebook