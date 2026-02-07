Sequestro Cristina Mazzotti arrestato uno dei condannati all’ergastolo a piede libero | era a rischio fuga

Questa mattina è stato arrestato uno dei condannati all’ergastolo per il sequestro di Cristina Mazzotti. L’uomo, che era a piede libero, era in fuga e poteva rischiare di scappare. Era stato condannato in primo grado lo scorso 4 febbraio, ma nessuno lo aveva ancora arrestato perché attendeva gli altri gradi di giudizio. Ora è stato fermato dopo che si era reso irriconoscibile e pronto a sparire.

L'uomo condannato all'ergastolo della Corte di Assise di Como lo scorso 4 febbraio per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, la ragazza rapita a Eupilio Como il primo luglio del 1975, è stato arrestato questa notte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Il sospetto era libero in attesa dei successivi gradi di giudizio, ma è stato fermato su disposizione dei pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola, in quanto il suo nome era apparso anche nell'indagine "Doppia Curva". Nello specifico, da questa seconda indagine sarebbero emersi legami tra il sospetto ed esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria.

