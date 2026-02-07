sequestrati allo stadio coltello e bombe carte

La polizia ha sequestrato ieri sera un coltello e due bombe carta durante una partita allo stadio. Gli agenti hanno fermato un tifoso che aveva invaso il campo e gli hanno imposto un Daspo di un anno. La situazione si è risolta senza incidenti gravi.

Sequestrati coltello e due bombe carta nell’antistadio del settore ospiti. E Daspo di un anno al tifoso che ha invaso il campo. È il bilancio della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus disputata giovedì sera al New Balance Arena e dove per l’occasione erano stati rafforzati i controlli. Sin dal mattino, infatti, l’elicottero della Polizia di Stato ha sorvolato la città per monitorare la situazione, anche in considerazione della rivalità tra le due tifoserie. E infatti, qualcosa di potenzialmente pericoloso c’era, visto che gli agenti hanno sequestrato, all’interno dell’antistadio del settore ospiti, un coltello a serramanico e due bombe carta, accuratamente occultati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato 245 fuochi d’artificio, per un peso totale di circa 48,7 chili, trovati in un magazzino della città.

Atalanta-Juventus, sequestrati un coltello e bombe carta nascosti nel settore ospiti dell’antistadioRafforzati i controlli della Polizia di Stato allo stadio di Bergamo. Denunciato un tifoso per invasione di campo, scatta un Daspo di un anno. ecodibergamo.it

Atalanta-Juventus, coltello e bombe carta sequestrati nel settore ospiti a BergamoMassimo livello di vigilanza allo stadio di Bergamo nella serata di giovedì 5 febbraio, in occasione della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. In previsione dell’incontro, la Questura aveva ... calcioatalanta.it

