Senigallia alle Olimpiadi C’è il fisioterapista Zazzarini

Senigallia si prepara a vivere le Olimpiadi di Milano-Cortina, che sono cominciate ieri. Tra gli atleti presenti in squadra c’è anche Gabriele Zazzarini, il fisioterapista di Senigallia. La sua presenza conferma il ruolo importante che i professionisti locali hanno nelle grandi competizioni internazionali.

Anche Senigallia alle Olimpiadi di Milano-Cortina iniziate ieri grazie alla presenza nello staff della Nazionale italiana di pattinaggio di Gabriele Zazzarini. Il fisioterapista già da tempo può vantare esperienza internazionale nelle più importanti competizioni e la convocazione nello staff dell’Italia è solo l’ultimo riconoscimento da parte della Federazione a uno stimato professionista che ha scelto di stare vicino al mondo sportivo. Zazzarini non è soltanto parte dello staff sanitario della Nazionale italiana di pattinaggio – in questa edizione olimpica particolarmente attesa per la presenza di campioni come Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto – ma è anche presidente dell’ US Pallavolo Senigallia la cui prima squadra lotta al vertice nel torneo di serie C femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Senigallia, la campagna per le primarie del centrosinistra si intensifica, con oltre mille firme raccolte a sostegno dei due candidati in corsa.

