Sei Nazioni l’Italrugby stringe i denti e supera 18-15 la Scozia all’Olimpico

Questa mattina all’Olimpico, l’Italia di rugby ha battuto la Scozia 18-15. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, e gli azzurri hanno dimostrato di saper stringere i denti. I tifosi presenti hanno applaudito con entusiasmo, sperando in un buon cammino nel torneo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’Italia della palla ovale potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni. La prima partita degli Azzurri nel Sei Nazioni 2026 ha visto i ragazzi di Gonzalo Quesada superare per 18-15 la Scozia, rivale storica dell’Italia che ha venduto carissima la pelle all’Olimpico. L’Italrugby conferma i progressi visti nei test-match autunnali e gioca un primo tempo memorabile, segnando due mete spettacolari. La Scozia di Townsend, però, rimane sempre in partita ed approfitta di qualche fallo di troppo dei padroni di casa nella ripresa per rifarsi sotto. Il finale di partita è memorabile: l’Italia è costretta a difendersi con le unghie per 5 minuti dopo la fine del tempo regolamentare ma, alla fine, riesce a portare a casa una soffertissima vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'Italrugby inizia il Sei Nazioni con il piede giusto.

