Sei Nazioni ItalRugby batte la Scozia all’Olimpico e conquista la Cuttitta Cup

L’Italia inizia il Sei Nazioni con una vittoria importante contro la Scozia all’Olimpico. La squadra azzurra segna due mete nel primo quarto d’ora e si difende bene fino alla fine. Alla fine, il piede di Garbisi e una difesa solida portano l’Italia a conquistare la partita e la Cuttitta Cup.

Allo Stadio Olimpico l’Italia apre il Sei Nazioni con una vittoria di carattere contro la Scozia. Due mete nel primo quarto d’ora, il piede di Garbisi e una difesa monumentale nel finale regalano un successo che vale anche la Cuttitta Cup. Inizio da sogno per l’ItalRugby nel Sei Nazioni. Davanti al pubblico dello Stadio Olimpico, gli azzurri superano la Scozia al termine di una partita intensa, segnata da coraggio, lucidità e grande spirito di sacrificio, nonostante le assenze e gli infortuni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia del rugby apre il Sei Nazioni 2026 con una partita importante.

Domani l’Italrugby torna in campo all’Olimpico contro la Scozia, aprendo ufficialmente la nuova edizione del Sei Nazioni 2026.

Argomenti discussi: Sei Nazioni: ecco la prima Italia. Contro la Scozia Quesada lancia Marin.

Un'Italia tutto cuore batte la Scozia sotto il diluvio: il Sei Nazioni parte col bottoFinisce 18-15 all’Olimpico. Italrugby avanti con le mete di Lynagh e Menoncello, poi gli scozzesi risalgono con Dempsey e Horne, ma nel finale la difesa azzurra riesce a mettere in salvo la vittoria ... gazzetta.it

Sei Nazioni, Italia da impazzire: 18-15 alla Scozia sotto la tempestaROMA - Debutto con vittoria per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2026. Sul prato dell'Olimpico, diventato con il passare dei minuti un pantano per via del maltempo che ha colpito Roma, gli azzurri del ct Q ... tuttosport.com

Scotland and Italy clash for the Cuttitta Cup in Rome Read More #CuttittaCup #SixNations #RugbyUnion facebook

Domani, la sfida tra Italia e Scozia mette in palio per la 5ª volta la Cuttitta Cup Chi la solleverà quest'anno Il trofeo è dedicato a Massimo Cuttitta, indimenticato giocatore dell'Italia e allenatore della Scozia #GuinnessM6N #Since1883 x.com