Sei Nazioni Italia-Scozia 18-15 | gli azzurri all' esordio strappano la vittoria sotto la pioggia | ecco cosa è successo

L’Italia ha aperto il Sei Nazioni con una vittoria sudata contro la Scozia, finita 18-15. Gli azzurri hanno combattuto sotto la pioggia battente, portando a casa il risultato in una partita nervosa e combattuta fino all’ultimo minuto.

L'Italia inizia con una vittoria il Sei Nazioni, sconfiggendo la Scozia per 18-15. Gli azzurri, sotto una pioggia battente, hanno giocato una gara a due facce. Nella prima frazione, contro ogni aspettativa, hanno schiacciato gli avversari, chiudendo in vantaggio. Nella ripresa invece, anche a causa di un campo molto pesante, gli scozzesi sono venuti fuori, sfruttando gli errori dei ragazzi di Quesada. La sfida è rimasta aperta fino alla fine, concludendosi positivamente per l'italrugby. Italia-Scozia Sin dall'inizio, gli azzurri hanno approcciato alla gara con grande intensità, riuscendo a prendere il largo nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’Italia conquista una vittoria importante nel debutto al Sei Nazioni.

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi.

L’Italia ha battuto la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni maschile di rugbyIl Sei Nazioni maschile, il principale torneo europeo di rugby, è cominciato bene per l’Italia: nella prima partita ha battuto 18-15 la Scozia. Si giocava allo Stadio Olimpico di Roma. ilpost.it

Un'Italia tutto cuore batte la Scozia sotto il diluvio: il Sei Nazioni parte col bottoFinisce 18-15 all’Olimpico. Italrugby avanti con le mete di Lynagh e Menoncello, poi gli scozzesi risalgono con Dempsey e Horne, ma nel finale la difesa azzurra riesce a mettere in salvo la vittoria ... gazzetta.it

