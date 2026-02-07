Sei Nazioni Italia epica sotto il diuluvio | Scozia battuta highlights

L’Italia conquista una vittoria importante contro la Scozia nell’esordio del Sei Nazioni 2026. La partita si gioca all’Olimpico e termina 18-15 per gli azzurri. I giocatori italiani dimostrano grinta e determinazione, portando a casa un risultato che fa sognare i tifosi. La squadra italiana ha saputo resistere alla pressione e chiudere avanti nel punteggio, regalando una vittoria epica in una giornata che passerà alla storia del rugby italiano.

Gli highlights della vittoria 18-15 all'Olimpico dell'Italia nella prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2026. Azzurri avanti con le mete di Lynagh e Menoncello, poi gli avversari risalgono con Dempsey e Horne, ma nel finale la difesa riesce a mettere in salvo la vittoria.

