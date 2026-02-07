La seggiovia Tremol 1 torna in funzione dopo settimane di stop. Dopo il sequestro e i controlli, il tribunale del riesame di Pordenone dà il via libera. Sabato, l’impianto riparte, pronto ad accogliere gli sciatori nel fine settimana nel comprensorio di Aviano.

L'impianto è tornato attivo dalla giornata di sabato 7 febbraio dopo il grave incidente accaduto durante le festività natalizie a Piancavallo Torna in funzione la seggiovia Tremol 1 dopo essere stata posta sotto sequestro per accertamenti. Dopo il via libera del tribunale del riesame di Pordenone, l'impianto è ripartito nella giornata di sabato 7 febbraio in vista del weekend sciistico nel comprensorio avianese. Al termine di tutti i controlli utili a garantire gli standard di sicurezza, Piancavallo entra ora in una nuova fase della stagione, pronta ad accogliere sportivi, appassionati e turisti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Tremol 1

La seggiovia Tremol 1 di Piancavallo riapre dopo il sequestro.

Dal 17 gennaio, il comprensorio sciistico Foppolo-Carona in alta Val Brembana riapre la seggiovia quadriposto Conca Nevosa, situata in Val Carisole.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tremol 1

Argomenti discussi: Seggiovia Tremol 1, via libera alla riapertura; Tremol 1, via libera alla riapertura: seggiovia dissequestrata dopo l’incidente; Dissequestrata la seggiovia di Piancavallo dopo l’incidente: l’impianto ripartirà nel fine settimana; Riparte la seggiovia dell'incidente di Natale.

Riparte la seggiovia dell'incidente di NataleDissequestrata a Piancavallo la Tremol 1, dove un uomo si era gravemente infortunato il 24 dicembre. Obiettivo, riaprire per sabato ... rainews.it

Seggiovia Tremol 1 sequestrata, Promoturismo presenta il ricorso: «Dopo il sopralluogo è stata ritenuta sicura e ha continuato a funzionare»AVIANO (PORDENONE) - Sarà discusso davanti al Tribunale del Riesame di Pordenone il sequestro preventivo della seggiovia Tremol 1 disposto dalla Procura ed eseguito dai carabinieri ... ilgazzettino.it

UFFICIALE La Seggiovia Tremol 1 sarà riaperta domani sabato 7 febbraio! Ricordiamo che tutti gli impianti sono aperti! Tutte le piste saranno disponibili tranne la pista Casere 3 riservata per allenamenti. Per rimanere aggiornati su aperture e chiusure d facebook

Sotto sequestro dopo la caduta, riapre la seggiovia Tremol 1 #Piancavallo x.com