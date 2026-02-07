Scuole consegna Ecobox per la raccolta differenziata

Taranto ha avviato ufficialmente la consegna delle Ecobox nelle scuole. Gli studenti e le insegnanti stanno ricevendo i contenitori per la raccolta differenziata, un passo concreto per ridurre l’impatto ambientale. L’obiettivo è coinvolgere i più giovani e sensibilizzarli già in classe, sperando che questa abitudine si diffonda anche a casa. La consegna delle Ecobox rappresenta un’azione semplice ma importante per avvicinare la città a un futuro più sostenibile.

Taranto si prepara a un futuro più sostenibile, un mattone alla volta, o meglio, un Ecobox alla volta. Il Comune di Taranto, in sinergia con Kyma Ambiente, ha infatti avviato una significativa iniziativa di sensibilizzazione ambientale rivolta alle scuole della città, consegnando contenitori dedicati alla raccolta differenziata direttamente agli istituti scolastici. L'obiettivo è chiaro: educare le nuove generazioni all'importanza della sostenibilità e promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, trasformando gli studenti in veri e propri ambasciatori di un futuro più verde.

