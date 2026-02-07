Scuole chiuse per le olimpiadi 2026 ecco dove

Le scuole di Cortina d’Ampezzo resteranno chiuse durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La decisione è stata presa per evitare problemi di traffico e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e cittadini. La chiusura sarà in vigore nei giorni di massimo afflusso, quando si aspettano grandi eventi e molti visitatori.

Nei giorni di massimo afflusso legati alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 arriva la chiusura delle scuole a Cortina d’Ampezzo. Dal 10 al 12 febbraio gli istituti scolastici di tutti i gradi, dalle elementari alle superiori, sospenderanno le lezioni. Una scelta maturata dopo giorni di confronto tra enti locali, Prefettura e Ufficio scolastico regionale, in un contesto segnato da forti criticità legate alla gestione della mobilità e della sicurezza. L’inversione di rotta dopo il no iniziale della Prefettura. La decisione rappresenta una netta inversione di marcia rispetto a quanto stabilito solo pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scuole chiuse per le olimpiadi 2026, ecco dove Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Scuole chiuse 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna: ecco dove Il 7 gennaio 2026 in Emilia-Romagna molte scuole rimarranno chiuse. Scuole chiuse a Milano per le Olimpiadi: dove non si farà lezione il 6 febbraio per la Fiamma Olimpica Il 6 febbraio, in occasione dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, alcune scuole di Milano resteranno chiuse. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Scuole chiuse per le Olimpiadi non solo a Milano, la decisione; Scuole chiuse il 6 febbraio a Milano: quali sono e perché? Genitori acrobati alle prese con lo stop per le Olimpiadi tra rabbia e rassegnazione; Olimpiadi Milano Cortina 2026, stop alle lezioni venerdì 6 febbraio: l'elenco delle scuole chiuse e le vie interessate; Calendario scolastico 2026: quando arrivano le vacanze di Carnevale?. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it Scuole chiuse domani, 6 febbraio 2026: l’elenco completo/ Meteo e Olimpiadi: ecco le città coinvolteScuole chiuse domani, venerdì 6 febbraio 2026: da Milano alla Calabria, numerosi stop legati alle Olimpiadi e al maltempo ... ilsussidiario.net A Cortina d'Ampezzo scuole chiuse il 10, 11 e 12 febbraio tramite ordinanza prefettizia. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.