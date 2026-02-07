Scuola primaria Marchetti | via libera alla riqualificazione totale

La scuola primaria Giuseppe Marchetti di Chioggia riceve il via libera per una ristrutturazione totale. Il sindaco Mauro Armelao ha firmato la delibera per un intervento da oltre 3,3 milioni di euro. I lavori, che si svolgeranno in via Mazzini, trasformeranno l’edificio degli anni ’60 in una scuola a energia pulita, pronta a migliorare le condizioni per studenti e insegnanti.

«Diventerà un edificio a impatto quasi zero». L'istituto di via Mazzini a Chioggia è uno degli edifici scolastici storici della città. Il sindaco Mauro Armelao ha firmato una delibera per l'intervento a oltre 3,3 milioni di euro Scuola primaria “Giuseppe Marchetti” a Chioggia: via libera alla riqualificazione totale. Il sindaco Mauro Armelao ha firmato una delibera per l'intervento a oltre 3,3 milioni di euro in via Mazzini che trasformerà la scuola costruita negli anni ’60 in un edificio a energia pulita, portando la classe energetica al livello più alto di efficienza. «Un passaggio fondamentale della nostra visione di città - commenta Armelao - Investiamo sulle scuole cioè sul futuro di Chioggia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

