Scuola Pau | Tagli alle autonomie un tradimento della storia di Nuoro

Il futuro della scuola a Nuoro preoccupa. Annico Pau, ex sindaco e presidente dell’Associazione Mazziniana “Giorgio Asproni”, parla di tagli alle autonomie che, a suo dire, rappresentano un tradimento della storia della città. La sua voce si aggiunge alle preoccupazioni di tanti genitori e insegnanti, mentre si attendono decisioni che potrebbero cambiare il volto dell’istruzione locale.

Il futuro dell’istruzione a Nuoro è a rischio, secondo quanto denunciato con forza da Annico Pau, ex sindaco della città e presidente dell’Associazione Mazziniana “Giorgio Asproni”. La soppressione delle autonomie scolastiche, un intervento che sta ridisegnando la mappa dell’offerta formativa locale, viene descritta come un tradimento della storia e delle aspirazioni di un territorio già provato da profonde difficoltà economiche e sociali. La questione, emersa con chiarezza sabato 7 febbraio 2026, non è meramente amministrativa, ma investe l’identità culturale e le prospettive di sviluppo di una comunità intera, legata indissolubilmente a istituzioni scolastiche che hanno plasmato generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il dibattito sul futuro della scuola pubblica si intensifica con le proposte del Governo sui tagli alle autonomie e sul dimensionamento scolastico.

Il Partito Democratico di Piacenza sostiene la posizione della Regione Emilia-Romagna, espressa dal presidente Michele de Pascale e dall'assessore Isabella Conti, riguardo ai tagli alle autonomie scolastiche.

