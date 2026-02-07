Scuola e disabilità | al via il piano di formazione per l’integrazione scolastica
Venerdì 6 febbraio è partito a Brindisi il nuovo piano di formazione per l’integrazione scolastica dei disabili. L’iniziativa si svolge nel Salone di Rappresentanza della Provincia, coinvolgendo insegnanti e operatori del settore. L’obiettivo è migliorare le competenze e l’approccio per favorire un’inclusione più efficace degli studenti con disabilità.
BRINDISI – Ha preso il via venerdì 6 febbraio, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il nuovo piano di formazione e aggiornamento 20252026 dedicato al Servizio di Integrazione Scolastica Disabili. L'iniziativa, gestita dalla società Socioculturale, rappresenta un.🔗 Leggi su Brindisireport.it
