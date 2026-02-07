Scuola e disabilità | al via il piano di formazione per l’integrazione scolastica

Venerdì 6 febbraio è partito a Brindisi il nuovo piano di formazione per l’integrazione scolastica dei disabili. L’iniziativa si svolge nel Salone di Rappresentanza della Provincia, coinvolgendo insegnanti e operatori del settore. L’obiettivo è migliorare le competenze e l’approccio per favorire un’inclusione più efficace degli studenti con disabilità.

BRINDISI – Ha preso il via venerdì 6 febbraio, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il nuovo piano di formazione e aggiornamento 20252026 dedicato al Servizio di Integrazione Scolastica Disabili. L'iniziativa, gestita dalla società Socioculturale, rappresenta un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Provincia di Brindisi ha annunciato un nuovo piano di formazione per gli operatori del servizio di integrazione scolastica degli studenti con disabilità.

La Provincia di Brindisi, tramite il Servizio Politiche Sociali e di Integrazione Scolastica Disabili, ha avviato un piano di formazione per l'anno scolastico 2025-2026.

